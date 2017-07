GCM prende 2 por porte ilegal de arma de fogo no Morro do Borges

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu duas pessoas sob a suspeita de porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu na terça-feira (4), no Morro do Borges, no Parque Viviane. Um revólver calibre 32 foi apreendido.

Os guardas da tropa do Canil patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram de ocupantes de um Volkswagen Gol. De acordo com a GCM, o motorista teve uma breve reação de que iria iniciar a fuga. No entanto, optou por parar logo em seguida.

Ao revistá-los, os guardas não encontraram nenhum produto ilícito. Sobretudo, no momento que verificaram o carro, os agentes municipais localizaram um revólver calibre 32 com três munições. Na ocasião, os suspeitos admitiram que estavam indo a casa de um deles, uma vez que iriam esconder o armamento para um possível roubo.

A GCM informou ainda que eles foram presos em flagrante. Além disso, a corporação contou que a dupla tem uma vasta ficha criminal por diversos crimes, como tráfico e roubo. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.