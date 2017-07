GCM reforçará patrulhamento após furto no Cempre de Mogi

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes vai reforçar o patrulhamento nas imediações do Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) Benedito Ferreira Lopes, na Vila Lavínia. A razão se dá por conta do furto à instituição, ocorrido no dia 23 de junho. A informação foi confirmada na quinta-feira (29) pela Secretaria de Educação.

Em nota, a assessoria da pasta informou que foram levados instrumentos musicais, além de sete mastros de bandeira. O texto diz ainda que os materiais musicais já não eram mais usados. “Os instrumentos que foram furtados não eram utilizados pela escola e já estavam disponíveis para retirada como material inservível”, disse.

Segundo a Polícia Civil, os itens levados estavam guardados no almoxarifado da instituição. O suspeito entrou após quebrar o vidro da sala. Além disso, segundo a polícia, o local passará por perícia.

Até o momento, a polícia tenta imagens de monitoramento para identificar e capturar o responsável pelo crime. Ninguém foi preso.