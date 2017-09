Gerente de loja é baleado no Centro de Itaquá; dono foi executado no fim de semana

Atualizado às 15h51

O gerente de uma loja foi baleado nessa quarta-feira (6), na Rua da Liberdade, no Centro de Itaquaquecetuba. A vítima foi socorrida, em estado grave, e passa por cirurgia, no Hospital Santa Marcelina. A ação foi filmada por câmeras de monitoramento, no entanto, o atirador ainda não foi identificado.

A tentativa de homicídio teria acontecido na manhã desta quarta. Por volta das 8 horas, o atirador entrou no local. Em menos de cinco minutos, o suspeito sacou uma arma e disparou três vezes na vítima, que foi atingida no tórax e no rosto.

Depois do crime, o autor dos disparos fugiu correndo. No entanto, a ação foi filmada por câmeras de monitoramento do estabelecimento. Moradores da região também enviaram informações sobre o caso, por meio WhatsApp do Diário de Suzano.

Os relatos descreveram que a vítima foi socorrida logo após os tiros. Disseram também ter visto a vítima ainda com vida, mas em estado grave. As informações sobre o resgate e a situação do gerente foram confirmadas pela polícia.

Segundo o tenente Felipe Silva, a Polícia Civil vai investigar o caso. O oficial também frisou que não há informações sobre a motivação para tal crime. "Não sabemos, ainda, se o crime é resultado de um possível latrocínio - roubo seguido de morte. O suspeito atirou e, depois, fugiu", disse.

Comerciante morto

O local no qual o gerente foi baleado pertencia ao comerciante Antonio Fabio Silva, de 50 anos. Silva foi encontrado morto, no sábado (3), no bairro Rio Abaixo. Ele foi baleado 14 vezes. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes trata o caso como uma execução, em razão dos indícios encontrados.

A distância de onde Silva foi encontrado, até o comércio no qual o gerente foi baleado, é de menos de dois quilômetros.