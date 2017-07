Guarda Municipal detém homem com revólver no Piratininga

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu um homem com um revólver, em Itaquaquecetuba. O caso ocorreu no Parque Piratininga. De acordo com a corporação, o suspeito pretendia cometer assaltos no bairro, já que buscava por alvos fáceis.

A prisão aconteceu no domingo (16). Foram os próprios comerciantes que desconfiaram do modo que o suspeito agia. Isto por conta dele ficar em frente a estabelecimentos e observar a movimentação de clientes. Desta forma, pediram que a guarda verificasse o homem. Inclusive passaram as características e a roupa que ele vestia.

Quando abordaram o suspeito, os guardas encontraram um revólver calibre 38. A numeração estava raspada, portanto, não foi possível verificar se pertencia a algum roubo. A GCM informou que o detido possui diversas passagens na Justiça por roubo. A corporação somou e descobriu que ele permaneceu preso por, ao menos, 20 anos em regime fechado.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia Central, onde responderá por porte ilegal de arma de fogo. Por não ter cometido nenhum assalto, o homem apenas responderá pelo uso do revólver.