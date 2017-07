Desempregado de 42 anos é assassinado a tiros no Boa Vista; polícia investiga o crime

O desempregado Reginaldo dos Santos Ferreira, de 42 anos, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (11) no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano. Foram três disparos que atingiram a vítima na região da coxa esquerda, braço direito e costas. No depoimento à Polícia Civil, a esposa do homem disse que ele era usuários de entorpecentes, mas não confirmou se esta poderia ser a motivação.

O corpo de Ferreira foi encontrado na Rua Francisco Martinho. A Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar a localização de um corpo, por volta da meia noite. A polícia não localizou nenhuma possível evidência que levasse ao autor. A constatação da morte foi feita por médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Apesar da morte, a identificação do homem foi feita após a chegada da esposa. Em uma conversa breve com a polícia, a mulher contou conviver com a vítima há 18 anos. Disse também que sabia sobre o envolvimento dele com drogas, inclusive que o homem chegou a vender utensílios da casa para suprir a dependência ao narcótico. Também relatou que a vítima nunca havia relatado ameaças de morte.

A Polícia Civil dará início às investigações do caso. Ferreira deixa quatro filhos.