Homem é baleado e morto durante assalto em Ferraz de Vasconcelos

Um homem morreu depois de ser baleado em uma tentativa de assalto, em Ferraz de Vasconcelos. A vítima foi identificada como Josimar Francisco Sales, de 42 anos. Ele foi atingido no pescoço e chegou a ser resgatado com vida ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, mas não resistiu ao ferimento. A morte será investigada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

O fato ocorreu no domingo à noite (10), na Rua José Chacon Moriel, na Vila Andiara, em Ferraz. Sales foi baleado em frente à companheira. Três assaltantes teriam abordado o casal. Um deles tentou abrir a porta do passageiro. Outro suspeito foi à porta do motorista, onde atirou na vítima. Os suspeitos fugiram sem levar nenhum objeto.

Sales foi resgatado pelo cunhado e levado ao hospital de Ferraz. Ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Até o momento, a Polícia não ouviu o depoimento da companheira da vítima. Isto porque ela ficou em estado de choque depois do crime.

Ainda de acordo com a Polícia, o local do latrocínio – roubo seguido de morte - tem sido alvo frequente de ações semelhantes. Além disso, os policiais disseram que não foi possível levantar informações se a vítima teria reagido, ou se tinha alguma inimizade ou desavença.