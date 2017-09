Homem é detido por porte ilegal de arma em Itaquá

Um homem, de 36 anos, foi detido por porte ilegal de arma, na Rua Vasco da Gama, no Jardim Karine, em Itaquaquecetuba. Na noite de sexta-feira (1), o suspeito foi encontrado portando um revólver com a numeração raspado e municiado com cinco balas.

A Polícia Militar (PM) contou que quando o suspeito viu a viatura, tirou um objeto da cintura e entrou em um comércio. Os policiais entraram no estabelecimento e viram arma escondida.

O suspeito confessou que comprou a arma, pois está recebendo ameaças de morte. No entanto, não informou a origem das mesmas. A pesquisa de antecedentes criminais mostrou que o homem já foi preso por homicídio e roubo.

O caso foi registrado na delegacia central de Itaquaquecetuba.