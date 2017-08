Homem é morto por chamar atenção do amigo para não usar drogas na frente dos filhos

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes esclareceu nesta semana o assassinato do ajudante geral, Henrique Leandro Pereira dos Santos, de 38 anos. Ele foi morto em dezembro do ano passado, no bairro Fonte Áurea, em Poá. Segundo o delegado Eduardo Boigues, a motivação para a morte violenta foi um pedido feito ao amigo, que estava usando drogas em frente aos filhos da vítima. A prisão preventiva do suspeito foi decretada pela Justiça.

Na época do crime, o corpo de Santos foi encontrado caído no quintal da casa em que morava. Ele foi baleado nove vezes. O local era conhecido por ser um possível ponto de venda de entorpecentes. Mas, a polícia não confirmara se está teria sido a motivação para a morte violenta.

Desde então, os investigadores do SHPP buscavam provas para encontrar o assassino. Foram nove meses de investigações, até que a polícia conseguiu solucionar o mistério que pairava o assassinato brutal. “Os policiais Duilio e Djalma conseguiram confirmar a história sobre o motivo. Quando obtivemos o mandato de prisão preventiva, os investigadores foram buscá-lo”, explicou Boigues.

O delegado diz que o então amigo da vítima confessou tê-lo assassinado por causa de uma discussão motivada pelo simples pedido do não uso de drogas. “Vitima e autor eram amigos e usavam drogas juntos. Houve uma discussão entre ambos, pois, a vítima chamou sua atenção para não usar na frente dos seus filhos. Autor não gostou, saiu e voltou armado, disparando várias vezes contra ele”.

Entenda o caso

O ajudante geral Henrique Leandro Pereira dos Santos, de 38 anos, foi encontrado morto, na Avenida Edir Mendonça Felipe, no bairro Fonte Áurea, em Poá. A companheira da vítima foi quem o encontrou caído no quintal de casa, com nove perfurações causadas por disparos de arma de fogo. A vítima morta deixa quatro filhos. Ele e a amásia estavam juntos há 19 anos.