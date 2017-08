Homem tenta furtar fiação de poste de iluminação e morre eletrocutado em Itaquá

Um homem morreu eletrocutado após tentar furtar a fiação de um poste de iluminação, em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil abrirá inquérito policial para saber identificar o homem. O caso foi registrado como morte suspeita.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (31), na Estrada Merenda, no Parque Recanto Mônica. A Polícia Militar (PM) foi acionada depois de uma denúncia anônima (190). O relato afirmava que um homem recebeu uma forte tensão elétrica após uma tentativa de furtar os fios do poste de iluminação.

No local, os policiais encontraram uma viatura do resgate do Corpo de Bombeiros, que apenas confirmou a morte do homem. A Polícia Científica foi chamada, mas apenas encontrou uma faca ao lado do corpo da vítima. A suspeita é que tenha sido usada no ato anterior.

Segundo a Polícia Civil, a identidade do homem ainda é incerta. Isto por conta de não estar com nenhum documento pessoal. A vítima tem tatuagens em ambos os braços e na perna. Os desenhos não foram citados no documento policial.