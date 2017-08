Irmã de detento é presa após tentar entrar com minicelular no CDP de Suzano

A irmã de um detento foi presa após tentar entrar com um minicelular no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. Com a apreensão, o nome dela será suspenso do rol de visitas da unidade prisional. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) abrirá um Procedimento Disciplinar Apuratório. Este é o segundo caso de apreensão de aparelho celular no mês de agosto.

O transporte do minicelular foi descoberto no sábado (26). O detector de metais da unidade prisional acionou depois que a irmã do detento passou pelo dispositivo. Segundo a SAP, a mulher chegou a passar outras vezes para confirmar se realmente teria algo ilícito escondido.

O minicelular estava escondido na região íntima da suspeita. Para tentar burlar o dispositivo eletrônico de detecção, o aparelho foi embrulhado em fita isolante, grafite e borracha. Depois de confirmada a localização, a suspeita foi encaminhada à Delegacia Central. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Cadeia Pública Feminina de Poá, onde aguardará transferência a uma unidade prisional temporária para mulheres.