Irmão de vereador assassinado, Jose Arena é executado em frente de casa em Suzano

Atualizado às 10h59

O microempresário José Arena, de 55 anos, foi executado a tiros em frente de casa, na Chácara Ceres, em Suzano. Ele foi morto com ao menos cinco disparos na região da nuca. O corpo da vítima será velado nesta quarta-feira (30) a partir das 14 horas, no Velório Municipal, localizado na Rua José Guilherme Pagnani, na Vila Figueira. O homicídio ocorrido assemelha-se ao do assassinato do irmão. Em dezembro de 1997, o então vice-presidente da Câmara de Suzano, Gilmar Arena, foi morto com três tiros quando saia para levar os filhos à escola. O velório de José acontecerá nesta quarta-feira (30) a partir das 14 horas, no

Arena foi encontrado morto nessa terça-feira (29). Ele estava caído na calçada em frente à residência. A suspeita de que tenha sido executado recai sobre os detalhes em que o corpo foi encontrado. O microempresário estava com as mãos cruzadas na cabeça. Todos os tiros foram direcionados na nuca.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Nenhuma pessoa foi localizada para dar mais informações sobre o assassinato. A perícia e agentes do SHPP foram chamados para ir ao local. Da cena do homicídio, os peritos criminais conseguiram encontrar e recolher cápsulas deflagradas.

O Setor de Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investigará o caso.

Sobrinha

A sobrinha de Arena depôs a Polícia Civil. Segundo ela, o tio teve o carro roubado na segunda-feira (28). No dia seguinte, o microempresário conseguiu localizar o veículo, no bairro Fazenda Viaduto. O carro tinha avarias, deste modo, a sobrinha levou a vítima até uma oficina. Está foi à última vez em que o homem foi visto com vida por algum dos familiares.

Morte

Para investigadores ouvidos pelo DS, a morte de José tem os mesmo indícios de execução que a de Gilmar. Isto porque os tiros foram direcionados na cabeça.

À época do homicídio, Gilmar Arena foi morto em frente aos filhos, no Jardim Suzano, quando saia para levá-los para a escola. O então vereador estava com o mandato ameaçado por denúncias que envolviam uma tentativa de extorsão. Além disso, o ex-parlamentar sofria constantemente com ameaças de morte por meio de cartas e telefonemas.

Arena também era advogado. No início da década de 1990, Arena foi alvejado por sete tiros por causa de um conflito de terras em Itaquaquecetuba.