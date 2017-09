Irmãs de 3 e 14 anos são atropeladas no Jardim Casa Branca

Duas irmãs, de 3 e 14 anos, foram atropeladas por volta das 20 horas, na noite de sexta-feira, por um veículo na Rua Getúlio Moreira de Souza, no Jardim Casa Branca, em Suzano.

As meninas foram socorridas no Pronto Socorro Municipal de Suzano e no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

Boletim

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), um ajudante de pedreiro, de 61 anos, conduzia um GM Kadett pela via, quando as garotas atravessaram sem ver o automóvel. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.

O ajudante compareceu ao PS e ficou sabendo que a menina de 14 anos não sofreu lesões graves.

A Secretaria da Saúde informou que a criança de 3 anos está internada no setor de neurocirurgia, em estado grave.

Este é o quarto caso de atropelamento envolvendo crianças, em menos de um mês. Em Suzano, um menino de 13 anos foi atropelado por um ônibus no início do mês de agosto. Poá e Itaquá também registraram atropelamentos de crianças.