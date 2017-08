Jovem de 21 anos é espancado

Um jovem, de 21 anos, foi vítima de um espancamento, na Avenida Major Pinheiro Froes, no Jardim Portugália, em Suzano. O rapaz deu entrada no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, na madrugada de segunda-feira (21), em coma e com um coágulo no crânio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), registrado pela mãe da vítima no início da tarde da segunda-feira, o jovem havia saído de casa para conversar com a namorada, após um desentendimento do casal.

Tendo em vista a demora do filho, a mulher ligou para a namorada dele. A jovem disse que o rapaz estava no internado, após ter sido abordado por rapazes que tentaram assaltá-lo e o arrastaram por um carro.

Posteriormente, um primo da vítima mandou uma mensagem para a mãe do rapaz, dizendo que o primo havia sido vítima de um espancamento, por três supostos amigos da namorada. Até o final da reportagem, o estado de saúde do jovem não havia sido informado.