Jovem hospitalizado após sair para reatar com ex-namorada morre, aponta Secretaria da Saúde

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, na tarde deste sábado (26), a morte do jovem Danilo Daniel dos Santos Valence, de 21 anos. Ele estava internado havia sete dias, no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil continua investigando se, de fato, o suzanense foi vítima de espancamento ou se acabou sendo atropelado, em razão de uma fatalidade ao tentar reatar com a ex-namorada.

O estado de saúde de Valence era crítico desde o dia da internação. Nas redes sociais, os familiares do jovem contam que ele morreu depois de não resistir a três paradas cardíacas.

Nesta semana, a então namorada de Valence prestou depoimento. À Polícia Civil, a jovem teria contado sobre os acontecimentos anteriores à hospitalização do ex-namorado. O então casal de namorados tem uma filha de 11 meses.

Entenda o caso

A princípio, a jovem disse aos familiares do ex-namorado que eles foram vítimas de um assalto. Disse também que Valence reagiu e acabou sendo atropelado pelos criminosos. A versão, no entanto, é contestada pela mãe do rapaz. Isto porque ela soube que o filho teria sido espancado por três homens, supostamente, amigos da ex-namorada da vítima.

O caso continua sendo investigado pelo Setor de Investigações do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o velório e enterro de Valence.