Ladrão é morto após assaltar mulher e tentar roubar policial de folga em Ferraz

Um ladrão foi morto na madrugada de sábado (5), com dois tiros, após roubar duas mulheres e, em seguida, tentar assaltar um policial no bairro Vila Margarida, em Ferraz de Vasconcelos. Ele estava na garupa de uma moto junto a outro criminoso, que acabou fugindo a pé.

Por volta das 4h50, policiais militares receberam chamado por meio do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) solicitando apoio policial em uma situação de tentativa de roubo na Rua Albino Francisco Figueiredo, altura do 690. Ao chegarem no local, encontraram o assaltante baleado e a moto usada no crime. Nas proximidades da cena avistaram as duas vítimas e o policial, que não estava trabalhando no horário do crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), os ladrões roubaram o celular de uma das mulheres e depois tentaram assaltar o policial, que caminhava na mesma rua. Na hora, o agente militar revidou. Foi quando o criminoso da garupa sacou a arma e disparou três tiros contra o policial, que reagiu com cerca de seis tiros. Dois deles atingiram o bandido, sendo um nas costas e outra na perna esquerda. O policial não ficou ferido. O criminoso, que conduzia a moto, tentou fugir com o veículo, mas caiu e fugiu correndo.

Com o ladrão morto, foi apreendido um celular e R$ 22. O aparelho eletrônico de uma das vítimas foi devolvido. Em relação à moto usada pelos criminosos, depois de realizado consulta pelo chassi- já que não tinha placa-, foi constatado que ela pertence a um proprietário do Guarujá.