Ladrões roubam três carros, batem em moto e fogem pela Estrada dos Fernandes

Dois indivíduos roubaram três carros, bateram em um motoqueiro e conseguiram fugir na tarde deste sábado (8), pela Estrada dos Fernandes, em Suzano. De acordo com os policiais militares, que atenderam a ocorrência, os ladrões iam roubar dois carros. Como um deles colidiu de frente com outro veículo, que ficou totalmente danificado, os assaltantes decidiram roubar um terceiro automóvel para escapar. No roubo do segundo carro houve a colisão com uma moto. A vítima ficou com escoriações leves e foi levada para Santa Casa de Misericórdia, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por volta das 14h30, os assaltantes roubaram o primeiro carro, um Fiat Uno. Em seguida, quando iam assaltar o segundo veículo, um Etios, a primeira vítima acionou a Base Comunitária da Polícia Militar (PM) da Casa Branca. No comando de dois veículos, um dos criminosos colidiu com uma moto. O condutor foi derrubado e ficou levemente ferido.

Logo após, seguiram na Estrada dos Fernandes, sentido Ribeirão Pires. Porém um dos ladrões acabou batendo de frente com uma Picape. O veículo Etios ficou destruído e o assaltante decidiu roubar a Picape. Segundo os policiais, quando escutaram a sirene da PM, os ladrões deixaram os carros e fugiram a pé, sentido São Paulo.

Nenhum pertence das vítimas foi roubado. Já os veículos foram apresentados na Delegacia Central da cidade e depois foram liberados.