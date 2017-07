Mãe flagra abuso de criança no Jardim Ikeda; suspeito é detido momentos depois

Uma dona de casa flagrou o momento que a filha, de 3 anos, era abusada sexualmente por um ajudante de pintor, de 68 anos. O crime ocorreu no domingo (16), no Jardim Ikeda, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi preso em flagrante.

Tudo começou quando o suspeito ofereceu um iorgute à criança. Em razão de a mãe estar fumando, a criança entrou sozinha na casa. Em seguida, a mulher ouviu da filha dizendo para parar. Ela, então, flagrou o suspeito colocando a mão nas partes íntimas da menina.

Por volta das 12 horas, a PM foi comunicada sobre o crime. Na comunicação, a solicitante afirmara que a filha havia sido abusada. Mas, não informou o endereço da casa do suspeito. No entanto, a mulher retornou a ligação e passou as informações corretas sobre o endereço do ajudante de pintor.

À PM, o ajudante de pintor negou que tivesse cometido o crime. Sobretudo, ele foi encaminhado à Delegacia e detido em flagrante. A Polícia Civil solicitou exame de corpo de delito para a criança no Hospital Pérola Byinton, uma vez que deverá comprovar o abuso sexual.