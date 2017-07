Menina de 14 anos é estuprada por adolescente em Itaquá

Uma menina, de 14 anos, afirmou ter sido estuprada por um adolescente, de 17 anos, na residência do suspeito, na Rua Maresias, no Jardim Maragogipe, em Itaquaquecetuba. A vítima chegou em casa com as roupas sujas de sangue e contou para os pais, que havia sido abusada sexualmente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima teria sido chamada pelo adolescente, até a casa dele, para ser parabenizada pelo seu aniversário. Chegando lá, o menor teria sido violento e forçado a menina a manter relações sexuais com ele.

A versão contada pelo suspeito é diferente. Segundo ele, os dois mantinham contato por uma rede social e que pediu ao pai dele para que deixassem a casa vazia para que ambos se encontrassem. O adolescente afirmou que manteve relações sexuais com a menina com o consentimento da mesma.

A vítima passará por um exame que confirmará ou não se houve abuso sexual.

Os menores foram interrogados na presença dos seus genitores e em seguida liberados.