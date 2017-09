Depois de dois dias internada, menina de 3 anos atropelada no Casa Branca morre

A menina Helena Aparecida dos Santos, de 3 anos, morreu nesse domingo (3). A criança estava hospitalizada desde a última sexta-feira (1º), quando foi atropelada por um carro no Jardim Casa Branca, em Suzano. A irmã da vítima também foi atingida, mas foi liberada após receber atendimentos médicos.

A morte de Helena foi confirmada na madrugada de domingo. O pai dela comunicou o óbito à Polícia Civil. Segundo ele, a provável causa da morte tenha sido uma parada cardiorrespiratória, em razão das complicações por causa de um traumatismo cranioencefálico.

Entenda o caso

Na última sexta, Helena e a irmã foram atropeladas, na Rua Getúlio Moreira de Souza, no Casa Branca. O registro do caso diz que elas atravessaram a via sem olhar. O motorista do carro que atingiu-as não foi preso, pois não fugiu e ficou no local para socorrê-las.

Depois do acidente, as vítimas foram socorridas a hospitais de duas cidades. A criança foi encaminhada ao Santa Marcelina, porque a situação era mais delicada. Ela deu entrada na unidade médica em estado grave no setor de neurocirurgia.

Casos na região

Em menos de um mês, foram quatro casos de acidentes envolvendo crianças ou adolescentes na região. Em Suzano, um menino de 13 anos foi atropelado por um ôninbus no início do mês de agosto. Poá e Itaquá também registraram acidentes.