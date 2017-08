Menino de 13 anos é atropelado por ônibus em rua da região central de Suzano

Um menino, de 13 anos, foi atropelado por um ônibus que faz itinerário de linhas municipais, no cruzamento das ruas Baruel e Rui Barbosa, na região central de Suzano. O menor estava andando de bicicleta quando foi atingido pelo veículo. Viaturas da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram no local.

Pessoas que estavam nas vias, no momento do acidente, disseram que a colisão foi muita rápida e que só viram o adolescente no chão. Cerca de 30 minutos depois do atropelamento, as ruas tiveram o trânsito normalizado.

O motorista e um fiscal da transportadora acompanharam o menor e foram até a delegacia central do município para o registro da ocorrência. O menor, teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Samu e levado para o Pronto-Socorro de Suzano, onde foi atendido e liberado em seguida.