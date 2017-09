Menino de 5 anos morre após ser atropelado pelo pai em Mogi

O garoto Caio Gabriel de Souza Castro, de 5 anos, morreu na tarde do último domingo (3), após ser atropelado pelo pai. O acidente ocorreu no estacionamento em condomínio, na Rua Nito Sona, no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo o pai da criança, o fato se deu por causa do carro estar engatado na primeira marcha.

Por volta das 13 horas, pouco antes do acidente, o homem havia pedido para o filho sair da frente do veículo. Ele acha que o filho deve ter voltado e se abaixado para pegar algo, pois no momento do atropelamento não viu a criança.

Imediatamente, ele levou o garoto para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jundiapeba. Porém, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, no 2° Distrito Policial (DP) de Jundiapeba.