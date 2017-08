Menino de 8 anos é atropelado por comerciante suspeito de embriaguez em Poá

Um menino de 8 anos foi atropelado por um comerciante alcoolizado, em Poá. O caso aconteceu na segunda-feira (7), na Rua Jorge Velho, na Vila Diva. A criança estava brincando com outros amigos na via, quando foi atingido. Após o acidente, a Polícia Militar (PM) foi acionada e deteve o motorista.

Depois de ser atingido, a esposa do comerciante foi quem socorreu o garoto. O menino teve ferimentos leves na cabeça, rosto e pernas. Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito disse que o criança estava correndo na rua, e não conseguiu frear. Ele também confessou ter bebido antes de dirigir.

Contudo, a mãe do garoto relatou que o filho estava brincando na calçada com os amigos, e o veículo subiu na calçada ao fazer uma curva. Quando a PM chegou no local, haviam marcas na calçada e o carro já estava estacionado ao lado da rua.

A carteira de habilitação do comerciante estava suspensa, pelo excesso de pontos.

Com o resultado positivo do teste do etilômetro, o suspeito foi levado para a Delegacia Central do município e permaneceu detido.

SEGUNDO CASO

Este é o segundo caso de atropelamento envolvendo menores de idade na região. Na tarde da segunda-feira, um menino, de 13 anos, foi atropelado por um ônibus, enquanto andava de bicicleta, no cruzamento das ruas Baruel e Rui Barbosa, na região central de Suzano. Na ocasião, o garoto foi socorrido e teve machucados leves.