Menino de 8 anos se fere em acidente de carro na Rodovia Henrique Eroles

Um menino, de 8 anos, ficou ferido durante um acidente de carro com um micro-ônibus, na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), em Itaquaquecetuba. O condutor do veículo ultrapassou o sinal vermelho e atingiu o carro em que a criança estava. Após a colisão, o menino foi levado para o Hospital Santa Marcelina, no mesmo município, onde passou por uma cirurgia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a mãe do garoto informou que o responsável pelo acidente não parou para prestar socorro após o acidente. Uma testemunha conseguiu anotar a placa do micro-ônibus e contatou a Polícia Militar (PM). O suspeito, de 43 anos, voltou ao local e prestou esclarecimentos à Polícia.

TERCEIRO CASO

Esse é o segundo caso na região de acidentes de trânsito, que envolvem crianças. Nos outros dois casos, um menino de 13 anos, e um menino de 8 anos, foram atropelados, em Suzano e Poá, respectivamente.

Em Suzano, o garoto foi atropelado por um ônibus na Rua Baruel, região central do município e teve ferimentos leves. Em Poá, um veículo conduzido por um comerciante com sinais de embriaguez invadiu a calçada da Rua Jorge Velho, na Vila Diva. Na ocasião, o suspeito confessou que estava embriagado, que viu o menino correndo e não conseguiu frear. Após o acidente, o comerciante foi levado para a delegacia.