Motoboy é preso por porte ilegal de arma em Suzano

Um motoboy, de 19 anos, foi preso por porte ilegal de armas, em um barraco na Estrada do Furuyama, na região do Rio Abaixo, em Suzano. Com ele foi encontrado um revólver com a numeração raspada e carregado com três munições, na quarta-feira.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito foi abordado, por volta das 16 horas, após uma denúncia anônima de tráfico de drogas no local. Os policiais o encontraram próximo ao barraco e o motoboy informou que o local pertencia a um amigo e que ele estava usando o lugar para descansar.

Interrogado sobre o nome e outras informações do dono do barraco, o suspeito não soube se pronunciar.

A PM fez buscas no local e encontrou o revólver embaixo de um colchão. Nenhum tipo de entorpecente foi encontrado no barraco, para a confirmação da denúncia de tráfico.

O motoboy foi levado para o 2° Distrito Policial (DP) de Suzano, no Jardim Boa Vista.

O pai do suspeito também compareceu à delegacia e disse que já suspeitava que o filho praticava atos delituosos, devido ao modo de vida e às companhias do motoboy.