Motociclista de 60 anos morre atropelado por caminhão no Centro de Ferraz de Vasconcelos

O fiscal Vagner Aparecido Cruz, de 60 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão neste sábado (26), na Avenida Brasil, na região Central de Ferraz de Vasconcelos. O acidente teria ocorrido depois que o idoso tentou fazer uma ultrapassagem.

O atropelamento ocorreu no início da manhã, por volta das 6 horas. Cruz teria se desequilibrado e caído embaixo do caminhão, em razão da via ter redutores de velocidade, ou popularmente conhecidos como 'tartaruga'. Depois de atingido, o fiscal chegou a ser socorrido às pressas ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista do caminhão contou ter visto um motociclista tentando ultrapassá-lo. A seguir, o homem disse que sentiu um impacto como se tivesse passado em cima de alguma coisa. Quando desceu para verificar, o homem viu o fiscal caído ao chão.

Por medo de uma possível represália de outros motociclistas que pararam para ajudar o fiscal, o motorista do caminhão continuou o trajeto, até chegar e pedir ajudar em uma base da Polícia Militar (PM). Contudo, quando os policiais foram ao local, a vítima já tinha sido socorrida.

O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).