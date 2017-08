Motociclista morre após ser atropelado por caminhão e SP-66 fica interditada em Mogi

Um motociclista morreu após cair embaixo da roda de um caminhão nesta terça-feira (22), na Avenida Francisco Ferreira Lopes (SP-66), na Vila Jundiaí, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo da vítima continua na via. É aguardada a chegada da Polícia Científica ao local para fazer a perícia. Com o acidente, a pista foi interditada - sentido da cidade mogiana - e o trânsito na região ultrapassa três quilômetros. O reflexo da lentidão atinge a divisa com Suzano.

Segundo as primeiras informações, o motoqueiro caiu após bater na traseira de um carro. Imagens do monitoramento da Secretaria de Transportes de Mogi das Cruzes captaram o acidente. Nas filmagens, é possível ver o momento que o motociclista tenta desviar repentinamento do carro, que estava apresentando falhas mecânicas.

A batida ocorreu próximo a fábrica da Cristal, na divisa de Jundiapeba e Braz Cubas. Depois do atropelamento, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Duas viaturas foram deslocadas para preservar o local, até a chegada da perícia.

Trânsito

Funcionários da pasta de Transportes mogiana estão orientando motoristas no local e desviando os carros para a Avenida Anchieta. Segundo leitores do DS, as determinações não estão sendo cumpridas por algumas pessoas que passam pelo canteiro da via para pegar o sentido oposto da via.