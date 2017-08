Motorista da Uber é roubado por menores; Força Tática apreende suspeitos em Suzano

Um motorista da Uber – aplicativo de serviço de transporte de passageiros – foi roubado após três adolescentes solicitar uma corrida, em Itaquaquecetuba. Apesar de conseguir fugir com o veículo da vítima, o trio foi apreendido na Estrada do Rio Abaixo, em Suzano. De acordo com policiais da Força Tática, os menores usaram uma arma falsa, inclusive sendo confeccionada artesanalmente.

A região na qual o motorista da Uber foi dominado não foi especificada, porém o assalto ocorreu no sábado à noite (5). Depois de roubar o veículo, os suspeitos fugiram ao município suzanense.

Em uma busca pela cidade, os policiais conseguiram confirmar a localização do veículo. A polícia encontrou os adolescentes, que não resistiram à prisão. A partir de uma fotografia, a vítima confirmou tratar-se dos responsáveis por assaltá-lo momentos antes. O carro foi encontrado escondido no matagal, próximo ao local da abordagem.

O caso foi encaminhado à Delegacia Central de Suzano. Isto porque a localização e apreensão terem ocorrido no município, ao contrário do local de origem do roubo que foi Itaquá.

Segundo a tenente Vivian, da Força Tática, a suspeita era de que os adolescentes fossem encaminhados ao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa). Contudo, a informação não foi confirmada, já que eles deverão passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (7)