Motorista de aplicativo é suspeito de estuprar passageira na Vila Maria de Maggi

Uma auxiliar administrativo, de 24 anos, foi estuprada por um motorista de aplicativo, na madrugada do último sábado, na Vila Maria de Maggi, em Suzano. Ela estava embriagada quando o suspeito estacionou o veículo na Rua Norma Favale, e consumou o ato sexual sem o consentimento dela. A vítima contou o caso à polícia na tarde de domingo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a jovem estava em um bar no Centro de São Paulo e seu chefe disse que chamaria um carro pelo aplicativo para ela ir embora. Os dois foram juntos até o bairro do Tatuapé, na Zona Leste da Capital, onde o rapaz ficou em casa e o motorista pediu a moça que sentasse no banco da frente.

Chegando em Suzano, a vítima, que estava adormecida, viu o motorista com as mãos dentro da calça e tocando as partes íntimas dela. Em seguida, o suspeito estacionou o veículo e estuprou a auxiliar, que ficou em estado de choque e não conseguiu reagir.

Após isso, ele deixou a vítima na residência dela e pediu que ela não contasse nada a ninguém.

Por meio do aplicativo, o chefe da auxiliar pegou os dados do automóvel e forneceu a Polícia.

A jovem passará por exame de corpo de delito e será encaminhada ao Hospital Pérola Byington. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.