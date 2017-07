Motorista de micro-ônibus é assassinado a tiros dentro de residência em Ferraz

Um motorista de micro-ônibus foi assassinado a tiros dentro da própria residência, na Rua Nova Milênio, no Jardim Angelina, em Ferraz de Vasconcelos. Fioravante Denepote, de 46 anos, estava no quarto. De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha seis perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Denepote trabalhava com o irmão em uma linha no Itaim Paulista, Zona Leste da Capital.

O corpo foi encontrado na tarde de segunda-feira (17). A localização foi feita por um amigo da vítima. Segundo a polícia, o irmão de Denepote estranhou o fato dele ter se atrasado, já que deveria assumir o turno no micro-ônibus durante a tarde.

Quando o corpo foi localizado, a testemunha acionou a Polícia Militar (PM), bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade de resgate apenas constatou a morte, inclusive contabilizando o número de perfurações causadas pelos tiros.

Em virtude da morte, a Perícia Científica esteve no local. Apesar disto, nenhum resquício apontando ao autor foi encontrado. Desta forma, a polícia colheu o depoimento do irmão de Denepote. Ele não soube informar qual motivo levasse a morte do motorista, mas contou ter conversado com o motorista durante a madrugada do mesmo dia.

O Setor de Homicídios (SH) de Mogi das Cruzes investigará o caso.