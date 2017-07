Motorista de ônibus é agredido após negar carona para passageiro em Poá

Um motorista de ônibus, de 47 anos, foi agredido ao se negar dar uma carona para um passageiro neste sábado (15), em Poá. A agressão ocorreu dentro de um coletivo da Radial Transportes, na Avenida Adutora, na Vila Cleto. A Polícia Civil investigará o caso, sendo que terá como base as características do agressor, que tem aproximadamente 28 anos.

O ataque ao motorista aconteceu por volta das 8h30. Na ocasião, o suspeito gritou pedindo carona ao motorista do ônibus. No entanto, a vítima negou. Isto porque o veículo possui câmeras de monitoramento. A atitude poderia implicar em punições ao condutor do transporte público. Apesar disto, o homem deu sinal de parada.

Quando entrou no ônibus, o homem jogou o dinheiro no caixa e passou pela catraca. Ele, inclusive, agia de forma agressiva, mas sentou-se no final do ônibus. Quando chegou no destino desejado, o suspeito desceu e começou a agredir o motorista. Ele usava um capacete.



Assustado, o motorista conseguiu segurar o objeto, mas acabou machucando as mãos ao se defender das agressões. Depois disto, o suspeito ainda ameaçou o motorista. Disse que iria esperá-lo no ponto final da linha. Em depoimento à Polícia Civil, o cobrador do ônibus contou que conhece o agressor de vista. Também contou que o agressor mora no Jardim Nova Poá.

A Polícia Civil informou que o motorista passará por exame de corpo de delito.

AMEAÇAS

Ameaças a motoristas de ônibus são constantes na região. Neste ano, cinco profissionais da empresa Radial Transportes pediram demissão devido à tensão da profissão. De janeiro a junho, três Boletins de Ocorrência (B.O.s) foram registrados no município. No ano passado, o número de casos de violência contra motoristas chegou a 30.