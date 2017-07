Motorista é levado para cativeiro onde existiam dois reféns de outros sequestros

Um motorista, de 32 anos, foi sequestrado, durante o roubo de um veículo, no Km 32, da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba. Ele foi obrigado a ir para um cativeiro, onde estavam mais duas vítimas e ficou refém por quase 6 horas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o motorista dirigia uma Fiat Ducato, por volta das 14 horas, quando um homem desconhecido o abordou, dizendo que tinha um ferro escapando próximo à roda. Quando ele estacionou para verificar, um VW Gol, cinza chumbo, parou e três homens, sendo que um estava armado, saltou do veículo e anunciou o assalto. O motorista foi colocado no Gol, de cabeça baixa, com dois homens, enquanto o outro suspeito, conduzia o Ducato.

No caminho até o cativeiro, o dono da transportadora em que a vítima trabalha tentou contato com o motorista por 2 vezes. Da primeira vez, ele atendeu a ligação e a mando dos suspeitos disse que estava a caminho. Em seguida, o proprietário da empresa ligou, mas os infratores desligaram o celular. Desconfiado, o dono da transportadora ligou para a rastreadora, e viu que não havia mais sinal de comunicação com o Fiat Ducato.

A vítima conta que os dois veículos pararam em um posto de combustível e o Fiat Ducato seguiu outro caminho. O motorista foi levado para uma casa, na qual estavam mais duas pessoas reféns. Os reféns foram liberados à noite, no Jardim Josely, em Itaquaquecetuba. Já o Fiat, foi localizado mais tarde, próximo ao Shopping Bonsucesso, em Guarulhos.