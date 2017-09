Violência em Suzano Motorista leva tiro em farol da Avenida Marques Figueira e é salvo pela carteira Vítima foi salva pela carteira, que estava no bolso da camisa no momento do roubo. Eles foi abordado por dois assaltantes

Por Lucas Alsil - de Suzano 02 SET 2017 - 15h20

Carteira ficou com bala alojada. Salvou a vida de motorista Foto: Divulgação/PM Um motorista, de 65 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã de ontem, em um farol no cruzamento da Avenida Antonio Marques Figueira com a Rua Leila Takeuchi Romano, na Vila Figueira, em Suzano. Por sorte, a vítima estava com a carteira do bolso na frente da camisa. A bala perfurou a vestimenta e ficou alojada na carteira, impedindo que a corpo da vítima fosse atingido. Segundo informações da Polícia Militar (PM), por volta das 9h40, o motorista saiu de casa, nas imediações e poucas ruas a frente foi abordado por dois bandidos. Da dupla, apenas um estava armado. Os assaltantes abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos atirou contra o veículo. A bala atravessou o vidro do motorista e ficou presa na carteira do idoso. Após os disparos, os suspeitos fugiram. A vítima não teve nenhum tipo de ferimento.

