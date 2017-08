Motorista para ônibus lotado em Hospital para socorrer passageiro em Itaquá

A atitude de um motorista de ônibus pode ter salvado a vida de um passageiro em Itaquaquecetuba. Isto porque ao ser informado sobre o mal-súbito de uma pessoa, o funcionário entrou com o coletivo dentro do Hospital Santa Marcelina. Segundo a empresa CS Brasil, o colaborador seguiu conceitos da instituição, quando priorizou o conforto dos usuários.

A história ocorreu na segunda-feira (14). O motorista Luiz Alves de Araujo atende a linha municipal Village/Santa Teresa. Em razão do horário de pico, o coletivo estava cheio. Ele seguia o itinerário habitual, quando passageiros falaram que uma pessoa estava passando mal.

Em uma atitude espontânea, o motorista prontamente seguiu a unidade médica do município mais próxima, onde estacionou o veículo no estacionamento e prestou os primeiros atendimentos ao passageiro.

Depois do socorro, o motorista seguiu normalmente o itinerário, em atendimento aos outros passageiros a bordo. Ainda segundo a CS Brasil, a empresa reforça que preza pela qualidade do serviço prestado pelos colaboradores, principalmente focando na segurança e conforto dos usuários.

A nota declara que a empresa trabalha para atender a população sempre com qualidade, bem como todos os usuários do transporte público do município.