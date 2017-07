Mulher é ameaçada por ex-companheiro após fugir de Portugal

Uma mulher, de 29 anos, registrou na Delegacia Central de Suzano, uma ocorrência informando as ameaças do ex-companheiro, um baterista, de 31 anos. A vítima começou a ser ameaçada depois que fugiu de Portugal, onde morou com o suspeito durante 3 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o músico chegou a esconder os documentos da vítima para que ela não conseguisse fugir. Mas, com a ajuda dos amigos, a mulher conseguiu comprar as passagens e voltar a Suzano, onde mora no Jardim Boa Vista.

Desde quando voltou ao Brasil, a vítima e seus familiares vêm sendo ameaçados pelo baterista. O mesmo não aceita o fim do relacionamento e no mês passado mandou uma mensagem para a ex-companheira informando que pagaria alguém para assassiná-la.

Pelas redes sociais, o músico faz comentários e postagens ameaçadoras, utilizando imagens da filha da ex-mulher, um bebê cerca de 15 dias de vida, questionando a paternidade da criança e difamando a vítima.

Na ocorrência, ela ainda informa que o suspeito é de uma banda razoavelmente conhecida em Portugal, e que por isso, as postagens têm maior repercussão e estão gerando transtornos psicológicos e morais. O músico ainda está morando no país europeu.

O caso foi registrado como ameaça, injúria e violência doméstica, e será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).