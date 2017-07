Mulher é assassinada com 14 facadas em Jundiapeba; ex-marido é preso como principal suspeito

A dona de casa Francislaine Teles, de 32 anos, foi morta a facadas no condomínio em que morava, no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O crime aconteceu na madrugada de sábado (1). Segundo a Polícia Militar (PM), o principal suspeito do crime é o ex-companheiro, de 41 anos, que foi preso em flagrante.

Era por volta das 2 horas da manhã, quando a vítima foi atacada na área comúm do condôminio. Ela voltava da casa de uma amiga. A PM informou que a dona de casa foi atingida por ao menos 14 facadas em todo o corpo. A arma do crime foi encontrada próxima ao local.

Por conta do crime, a polícia chegou minutos depois. Foi preciso o reforço de seis viaturas, já que os moradores suspeitam que o ex-marido dela seja o autor. Na ocasião, a polícia disse que a população queria linchá-lo.

Ainda segundo a polícia, o homem foi encontrado no mesmo condomínio. Ele tomava banho quando foi detido em flagrante.

Até o início desta tarde, os familiares da vítima e testemunhas prestavam depoimento no 2º Distrito Policial de Brás Cubas. Teles deixa três filhos, sendo dois com o principal suspeito e ex-marido.