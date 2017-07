Itaquá Mulher é presa com 29 cartões do Bilhete Único no Manoel Feio No total, os bilhetes somavam R$ 4 mil em crédito, segundo a corporação

Por Marcus Pontes - De Itaquá 05 JUL 2017 - 16h25

Cartões apreendidos pela GCM em Itaquá Foto: Guarda Civil Municipal/Divulgação Vinte e nove cartões do Bilhete Único foram apreendidos na terça-feira (4), na Rua Lemos, no bairro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba. A apreensão foi feita pela Tropa da Guarda Civil Municipal (GCM). Na ocasião, os guardas encontraram o material sob a posse de uma mulher, que foi presa em flagrante por estelionato. Ao total, os bilhetes somavam R$ 4 mil em crédito. A GCM disse ainda que a suspeita tentou esconder os bilhetes ao vê-los, já que sabia sobre o uso indevido. Além disso, segundo a corporação, ela tinha conhecimento que o número excessivo de cartões poderia resultar em suspeitas sobre o uso. Isto já caracterizando o crime de estelionato. Quando a questionaram, os guardas disseram que a mulher não quis dar nenhuma informação. Mas descobriram que ela já responde a um processo por tráfico de drogas. A mulher foi encaminhada à Delegacia Central de Itaquá. Os bilhetes serão

Leia Também