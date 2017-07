Costureira grávida de 6 meses é agredida pelo marido em Suzano

Uma costureira, de 26 anos, grávida de 6 meses, foi agredida pelo marido, um ajudante geral, de 33 anos, na residência do casal, no bairro Cidade Miguel Badra. A vítima afirma que o companheiro a agrediu com socos, empurrões e puxões de cabelo. Além disso, o ajudante a ameaçou de morte com uma faca.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.),o ajudante, que já possui um comportamento agressivo e ciúmes excessivo, faz uso recorrente de cocaína e bebida alcoólica. No final da tarde de terça-feira, o casal iniciou uma discussão. Descontrolado, o suspeito agrediu a esposa. A Polícia Militar (PM) foi ao local e presenciou o rapaz ameaçar a gestante de morte.

A costureira afirma que está casada com o ajudante há 5 anos. Além de estar grávida, possui mais 4 filhos, sendo o mais novo, de 3 anos, fruto da relação do casal. A vítima contou também que já registrou outros 5 Boletins de Ocorrência (B.O.s) contra o marido e que em uma das vezes, o ajudante ficou preso durante um mês, sendo liberado, em novembro do ano passado. No Distrito Policial (DP) Central de Suzano, o ajudante negou as acusações de agressão. Contudo, o suspeito foi preso.