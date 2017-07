Mulher morre após ser atropelada na Rodovia Ayrton Senna

Uma mulher morreu após ser atropelada na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12). A Polícia Civil busca informações para identificar a vítima, já que o corpo permanecerá no Instituto Médico Legal (IML).

O atropelamento ocorreu no quilômetro 39. Em depoimento à polícia, o motorista, que atingiu a mulher, disse que seguia sentido São Paulo, quando sentiu uma pancada na lateral do veículo. Desconfiado, o homem parou e viu a vítima caída ao chão.

De imediato, o homem acionou o resgate e a Polícia Rodoviária Militar (PRM). Na ocasião, a mulher foi transferida ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, mas não resistiu aos ferimentos causados e morreu na unidade hospitalar.

Também no depoimento, o motorista contou que não viu a mulher, pois estava escuro e com neblina na hora do acidente. Um teste do bafômetro foi realizado, no entanto, o exame deu negativo para o uso de bebidas alcoólicas.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá como homicídio culposo na direção de veículo automotor – quando não há intenção de matar.