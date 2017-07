Mulheres são presas após tentar entrar com celulares e drogas em CDPs da região

As unidades prisionais do Alto Tietê registraram duas apreensões neste fim de semana. Em Suzano, a irmã de um detento tentou entrar com dois mini-celulares escondidos na região íntima. Já em Mogi das Cruzes, a esposa de um preso tentou entrar com 224 gramas de cocaína e 12 comprimidos de ecstasy.

A primeira apreensão ocorreu no sábado (29), no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. A irmã de um detento tentou entrar no local, porém o detector de metais acusou um objeto metálico. Com a suspeita, a Polícia Militar (PM) foi acionada para encaminhá-la ao Pronto-Socorro (PS) de Suzano.

Na unidade médica, um exame confirmou a presença de algo alojado na genitália. Quando o objeto foi retirado, a polícia descobriu tratar-se de telefones celulares. A mulher foi presa em flagrante.

Mogi

Já no CDP de Mogi das Cruzes, as agentes penitenciárias flagraram a esposa de um detento tentando entrar com drogas. Os entorpecentes estavam escondidos na região íntima da mulher. Foram apreendidos comprimidos de extasy e cocaína.