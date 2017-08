Namorada de jovem espancado será ouvida pela polícia de Suzano

A namorada de Danilo Daniel dos Santos Valence, de 21 anos, deve ser ouvida na Delegacia de Polícia para tentar ajudar a polícia a esclarecer o caso de espancamento no último domingo. Danilo foi agredido na Avenida Major Pinheiro Fróes, em Suzano, e levado para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, onde deu entrada com um coágulo no crânio e diversos traumas. Segundo a assessoria do hospital, o estado de saúde do jovem é grave, porém estável.

A mãe da vítima foi até a delegacia central de Suzano e disse que o jovem iria se encontrar com a menina para se reconciliarem após uma discussão. Durante a madrugada, a mulher ligou para a menina, questionando a demora da volta pra casa do filho. A jovem disse a ela, que Danilo estava internado pois havia sido assaltado e arrastado por um veículo.

Posteriormente, um primo de Danilo, disse à mãe do rapaz que ele havia sido espacado por três homens, supostamente, amigos da namorada da vítima. O setor de investigação do 2° Distrito Policial (DP) de Suzano confirmou a intimação à jovem, porém não soube informar quando ela se apresentará.