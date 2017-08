Assaltante morre após confronto com policiais; vítimas são mantidas reféns

Um assalto com reféns terminou na morte de um assaltante na noite desta segunda-feira (14), em Itaquaquecetuba. O bandido trocou tiros com a Polícia Militar (PM), quando fugia de uma padaria localizada na Rua dos Estudantes, no Jardim Maragojipe. Outros dois suspeitos foram presos. Pelo menos 15 policiais militares participaram da ação.

O roubo aconteceu por volta das 19 horas. Três bandidos entraram no estabelecimento e fizeram clientes e funcionários reféns por pelo menos 10 minutos. Quando saíam do comércio, o trio foi surpreendido por viaturas da PM.

Houve confronto com tiros. Um assaltante foi baleado e morreu no local. Nenhum policial militar foi atingido.

Segundo a tenente Vivian, um suspeito foi detido fora do estabelecimento. O terceiro assaltante foi encontrado escondido dentro de um saco de farinha. "Havia duas pessoas dentro de um carro no lado de fora. Estamos apurando se, de fato, eles também participavam deste grupo de pessoas que roubou a padaria", disse a oficial.

A polícia não informou se o assaltante morto foi identificado. Até às 20h18, a polícia aguardava a chegada da perícia.

O caso deverá ser registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.