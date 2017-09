Oito são presos depois de invadir e furtar motos no Pátio do Casa Branca em Suzano

Oito pessoas foram presas nessa sexta-feira (8) depois de uma sequência de furtos a motos no pátio de veículos, localizado na Rua Getúlio Moreira de Souza, no Jardim Casa Branca, em Suzano. No total, a Polícia Militar (PM) conseguiu recuperar 11 motocicletas, bem como apreender cinco celulares - um deles roubado. Para a polícia, a ação realizada nesta madrugada assemelha-se aos crimes cometidos no Rio de Janeiro, em razão da quantidade de indivíduos que participou da invasão. Até o momento, os policiais acreditam que estejam envolvidos mais de 30 pessoas, incluindo os detidos.

Do total de presos, seis são do município suzanense e dois da Cidade Tirandentes, Zona Leste de São Paulo. A idade dos suspeitos é de 18 a 22 anos. Está teria sido a segunda ação cometida pelo grupo, já que um crime semelhante ocorreu na semana passada. Segundo o sargento Adário, os suspeitos planejaram o crime no WhatsApp - aplicativo de mensagens instantâneas. "O grupo foi denominado Suzano - Cidade Tiradentes. Eles planejaram a invasão na rede social", disse.

O furto foi comunicado durante a madrugada. A PM recebeu denúncia anônima (190) sobre a invasão. Duas viaturas foram ao local, mas o efetivo aumentou. Três foram presos em frente ao pátio, sendo que os demais suspeitos conseguiram fugir. A polícia apresentava os detidos, na Delegacia Central, quando mais pessoas foram presas em bairros próximos, assim somando oito presos.

"Foi uma correria total. Eles conseguiram dispersar-se para diferentes direções. Eram mais de 30 indivíduos. A cena dentro e fora do pátio era de motos caídas ao chão. Eles iriam furtar várias motocicletas", frisou o sargento.

Além disso, o policial diz que os suspeitos afirmaram que as motos teriam duas finalidades: a primeira para dar 'rolê' e a segunda, e mais preocupante para o oficial, é que os veículos seriam usados para uma série de roubos na região. "Desses presos, alguns tem passagens na Justiça. Um falou que ia usar a moto furtada para andar no natal. Outro que iria usá-la para praticar assaltos. A administração do Pátio Municipal ainda deve fazer um levantamento de quantos veículos foram levados", completou Adário.

Os envolvidos responderão pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e receptação.

Além do sargento, a ação teve participação dos cabos Aquino, Wilner, Medeiro, Dornellas e do soldado Lindolfo.