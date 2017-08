Operação 'Cavalo de Aço' é realizada em Itaquá

A Polícia Civil, a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizam nesta quinta-feira (10) a Operação “Cavalo de Aço”, em Itaquaquecetuba. O principal objetivo da operação é fazer a apreensão de drogas, de veículos irregulares, combater furtos e roubos, além da captura de procurados e foragidos.

Em relação aos veículos, o foco dos policiais foram as motocicletas, sendo que, esse tipo de automóvel é o mais utilizado na prática de delitos. A GCM de Itaquaquecetuba disponibilizou 8 viaturas e 20 guardas municipais para compor a operação. Além disso, policiais da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rotam) e do Canil, participaram da ação.

Estiveram à frente da operação o comandante Areias da Guarda Civil de Itaquaquecetuba, o delegado titular do 1° Distrito Policial (DP) do município, Eliardo Amoroso Jordão, e o major Caldeira, Comandante do 35° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) da cidade.