Operação da Polícia Civil e Guarda Municipal aborda 88 pessoas

Ao todo, 88 pessoas foram abordadas, duas prisões em flagrante realizadas-por tráfico e receptação-, dois foragidos da Justiça capturados e um adolescente apreendido. Além disso, 72 veículos foram vistoriados. Os números são referentes ao balanço divulgado nesta sexta-feira (25) da megaoperação que reuniu a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM). A atividade policial ocorreu na quinta-feira (24) em Suzano.

Pelo menos 86 policiais civis participaram da ação. O efetivo da GCM não foi divulgado. A operação começou, às 17 horas, de quinta e terminou pouco depois da meia-noite e meia desta sexta. As duas corporações saíram do Largo da Feira com locais definidos para realizar as fiscalizações nas regiões Norte e Sul da cidade.

Para o coordenador da ação e delegado assistente de Poá, Alexandre Cavalca, o resultado desta operação foi positiva, já que a atividade tinha pontos estabelecidos. Segundo ele, as ações definidas são mais eficazes, pois há o conhecimento de delitos, assim podendo combatê-los.

"Houve a coibição de várias práticas criminosas, como o roubo e o tráfico. Vemos que este tipo de operação tende a ter mais resultados positivos, porque, além de dar a sensação de segurança às pessoas, também combate tal prática", enfatizou Cavalca.