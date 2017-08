Operação da Rotam apreende moto, drogas e máquinas caça-níqueis em Itaquá

Uma operação da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) resultou na prisão de três pessoas, de 23 a 49 anos, além da apreensão de uma moto roubada, 38 pinos de cocaína, 25 porções de maconha e 3 máquinas caça-níqueis. A atividade foi realizada nesta quarta-feira (23), em Itaquaquecetuba.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os suspeitos foram presos dentro de um bar, na Rua Camamu, no bairro Tipóia. A princípio, os guardas suspeitaram de um homem que estava ao lado de uma moto. A informação era de que o veículo havia sido roubado durante a manhã, na Avenida Eldorado, na Vila Gepina.

A suspeita era que o responsável pelo assalto estivesse escondido em um bar. Com a permissão do dono, os guardas entraram e encontraram o suspeito. Na ocasião, uma porção de drogas também foi encontrada.

Adulteração

A moto roubada já havia tido a numeração do chassi e motor raspados. Apenas um dos suspeitos confessou o crime roubo. "O segundo suspeito negou a autoria do crime, mas a vítima reconheceu os dois", disse o guarda municipal Rezende.

CAÇA-NÍQUEIS

No local onde o suspeito se escondeu, os guardas desconfiaram de um tapume na parede. A seguir, a corporação localizou três máquinas caça-níqueis em funcionamento. O dono do estabelecimento confirmou a responsabilidade dos dispositivos. Também disse que chega a lucrar aproximadamente R$ 900 por mês com as máquinas.