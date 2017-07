Pai e filha são baleados e sobrevivem durante tentativa de assalto

Atualizado às 19h34

O auxiliar de manutenção Manoel Hortêncio de Almeida e a filha Talita de Sousa Almeida, de 41 e 18 anos, respectivamente, foram baleados durante uma tentativa de assalto no bairro Sete Cruzes, na divisa entre Suzano e Ribeirão Pires. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas não correm risco de morte. Ninguém foi preso.

A polícia informou que as vítimas passavam pela Estrada dos Fernandes, quando bandidos em uma Kombi, de cor branca, fecharam o motorista. Pai e filha desceram do carro, mas, os bandidos atiraram diversas vezes contra eles e fugiram. Os disparos atingiram as costas do homem e de raspão na cabeça da jovem.

Em busca de ajuda, as vítimas retornaram ao veículo e seguiram em direção ao bairro Casa Branca. Somente pararam quando viram a Base Comunitária da PM, que os encaminhou às pressas ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Suzano. Eles já receberam alta da unidade de saúde.

Rondas foram feitas na região, porém nenhum suspeito foi localizado. Durante a tarde de sábado, as vítimas foram à Delegacia Central para registrar o caso. O documento relata que por conta do tiro de raspão, a filha recebeu oito pontos na cabeça. Já o pai continuou com a bala alojada nas costas.

Apesar da notícia sobre os ferimentos, a Prefeitura de Suzano informou neste sábado (1) que apenas o homem foi ferido por um tiro de raspão no ombro. A versão dada pela Secretaria de Saúde diverge da que foi relatada pelas vítimas no Boletim de Ocorrência (B.O.). Isto porque pai e filha contam que foram atingidos pelos disparos, uma de raspão na cabeça e outra com um tiro nas costas.