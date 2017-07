Pastores da igreja Herdeiros com Cristo esclarecem caso de bingo clandestino

Os pastores da igreja Herdeiros com Cristo se pronunciaram após ter o nome do templo envolvido ao caso do bingo clandestino, que foi fechado na última sexta-feira (21), em Suzano. Ao DS, a pastora Noemia Lima reiterou que a igreja não tem qualquer ligação com a casa de jogos ilegal e afirmou que os cultos continuam no mesmo endereço.

Noemia também disse que o templo evangélico está no mesmo endereço há quase seis anos. Disse ainda não ter conhecimento da existência do bingo, já que o terreno tem outras repartições. Ela explicou que a casa de jogos ilegais funcionava em salas comerciais, que estavam disponíveis para alugar. “Queremos informar que não temos relação com o bingo. O dono alugava as salas, mas não sabíamos que havia um bingo ali”, afirmou.

Ela lamentou que fotos com a fachada da igreja foram divulgadas, principalmente por trazer uma imagem negativa ao templo evangélico. “Tivemos um evento no dia anterior. E veicularam que não estamos mais no local. É um prejuízo muito grande ao nome da igreja”.

A igreja Herdeiros com Cristo fica situada na Rua Doutor Prudente de Moraes, 2.822, na Vila Natal, em Suzano.

Entenda o caso

A Polícia Militar (PM) fechou um bingo, em Suzano. A casa de jogos ilegal funcionava em um galpão, na Rua Doutor Prudente de Moraes, no Jardim Natal. Ao todo, os policiais encontraram 32 máquinas caça-níqueis e R$ 800, sendo R$ 200 dentro dos dispositos eletrônicos.