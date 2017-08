Pedreiro é preso após ameaçar vizinhos com espingarda em Ferraz

Um pedreiro, de 54 anos, foi preso após ameaçar vizinhos usando uma espingarda, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Polícia Militar (PM), o armamento estava embaixo de um sofá. No total, a polícia encontrou 11 munições de diferentes calibres.

A prisão do suspeito aconteceu na segunda-feira (31) no cruzamento entre a Rua Adutora e a Travessa Manuel Sebastião, no bairro Cambiri, em Ferraz. Segundo a polícia, os vizinhos do homem o denunciaram relatando as ameaças sofridas.

O suspeito foi encontrado na residência em que mora. Quando foi questionado, o pedreiro disse que realmente tinha o armamento em casa. Além disso, ele explicou que a espingarda estava escondida embaixo do sofá. Segundo a PM, o homem disse que comprou a arma em 2009, quando ainda morava na Bahia.

Em razão de não ter o documento para portar a arma, o pedreiro foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Polícia Civil, o homem permanecerá à disposição da Justiça.