Perseguição em Suzano termina na prisão de 'gerente' do tráfico de drogas de Mauá

Atualizado às 12 horas

Uma perseguição policial terminou na prisão de um suspeito responsável por comandar um ponto de venda de entorpecentes. O caso aconteceu nesta quinta-feira (3), em Suzano. No total, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizar e apreender 2.302 pinos contendo cocaína.

A fuga ocorreu durante a madrugada, na Avenida Mogi das Cruzes. Policiais da tropa da Força Tática suspeitaram da reação do motorista de um Chevrolet Monza, de cor vermelha. Os policiais tentaram abordá-lo, mas o homem não atendeu ao pedido de parada. Assim dando início a perseguição que percorreu por algumas ruas do bairro.

Em razão da velocidade em que fugia, o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu em um poste de ferro. A polícia precisou imobilizá-lo, pois o homem tentou resistir e fugir a pé. Com ele, nenhum item ilícito foi localizado.

Dentro do carro, os policiais encontraram quatro sacolas plásticas com grande quantidade de pinos contendo cocaína. O suspeito admitiu ter comprado o narcótico em Ferraz de Vasconcelos, além de afirmar que levaria o material a Mauá, pois comandava o tráfico de drogas em um bairro no município.

O suspeito já havia sido preso por um crime semelhante em 2012. Além disso, a polícia explicou que o homem foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.