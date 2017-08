Pintor é executado a tiros próximo a bar no Jardim Casa Branca em Suzano

O pintor Jose Roberto Teixeira Leite, de 44 anos, foi executado a tiros em Suzano. Ele estava em um bar, quando um desconhecido o chamou e o matou. O fato aconteceu próximo ao estabelecimento, na Rua Ana Vagos Pereira, no Jardim Casa Branca.

Leite foi morto na quinta-feira à noite (24). A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo estava próximo a um bar. A polícia conseguiu confirmar que o pintor estava no estabelecimento antes de ser assassinado.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o comércio fechado. A única informação sobre o autor do homicídio foi obtida por meio do relato de populares. Isto porque nenhum cliente do bar foi encontrado.

No registro do caso, o delegado plantonista destaca que o local do crime foi preservado, até a chegada de peritos criminais. O documento também cita que nenhum objeto foi apreendido. Policiais do Setor de Homicídios também foram chamados.

Investigação

Nesta sexta-feira (25), os investigadores da Homicidios disseram que, no momento, não é possível confirmar qual foi a motivação do crime. Isto porque a família e amigos de Leite deverão ser chamados para prestar depoimento e revelar se o pintor tinha alguma desavença. Além disso, a polícia continua em busca de câmeras de monitoramento que tenham filmado o crime.